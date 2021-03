في أوسكار هذا العام.. صعود لافت للنساء وللممثلين غير البيض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:36 صباحاً - شهدت ترشيحات دورة هذا العام من جوائز الأوسكار في نسختها الثالثة والتسعين صعوداً غير مسبوق لأعداد غير قليلة من النساء اللائي وصلن إلى قوائم الترشيحات النهائية لهذه الجوائز وبزخم لم تشهده الدورات السابقة من قبل حيث وصل العدد الى نحو سبعين امرأة عن مختلف فئات الجائزة.

وكان اللافت أيضاً صعود الممثل البريطاني من أصل باكستاني رز أحمد إلى قائمة ترشيحات أفضل ممثل عن دوره في فيلم Sound of Metal (صوت المعدن). وبذا يكون أول ممثل مسلم يترشح للأوسكار. فيما ترُشح الفيلم التونسي (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة (كوثر بن هنية)، عن فئة (أفضل فيلم بلغة أجنبية)، ليكون العمل العربي الوحيد في السباق، متنافساً عن هذه الفئة مع أعمال من ألمانيا، والدنمارك، والبوسنة، ورومانيا، وهونغ كونغ. وكان قد أعلن يوم السادس والعشرين من شهر ابريل \ نيسان موعداً لإقامة حفل توزيع الجوائز في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا.

نساء مرشحات لكل فئات الجوائز

Promising Young Woman

وكانت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها (OSCAR) قد أعلنت عن ترشح امرأتين عن فئة (أفضل اخراج) وهما المخرجة (كلويه جاو) عن فيلم Nomadland "نومادلاند"، والمخرجة (إيميرالد فينيل )عن فيلم Promising Young Woman (امرأة شابة واعدة)، وهي المرة الأولى التي تترشح فيها امرأتان عن هذه الفئة كما ترشحت بطلتا هذين الفيلمين أيضاَ عن فئة ( أفضل ممثل بدور رئيسي).

Nomadland

وكان اللافت في هذا العام ترشح ستة ممثلين وممثلات سود، عن فئات التمثيل، وهم (دانيال كالويا ) و(لاكيث ستانفيلد)عن فيلم Judas and the Black Messiah والممثل الراحل (تشادويك بوزمان) عن آخر أدواره في فيلم Ma Rainey's Black Bottom. وعن الفيلم ذاته رشحت أيضاً الممثلة (فيولا دايفس) في رابع ترشيح لها، ما يجعلها أكثر ممثلة سوداء تترشح للأوسكار في تاريخ هذه الجائزة وكذلك رشحت الممثلة السوداء (أندرا داي) عن دورها في فيلم The United States vs. Billie Holiday و(ليزلي أودوم جونيور) عن دوره في فيلم One Night in Miami.

Sound of Metal

وعلى صعيد متصل تصدر فيلم (Mank ) القائمة بعشرة ترشيحات على جوائز الأوسكار في فئات ( أفضل فيلم ) و( أفضل ممثل رئيسي) و( أفضل إخراج ) و( أفضل تصوير سينمائي) و( أفضل تصميم أزياء ) إضافة إلى (أفضل ممثل في دور مساعد) و( أفضل ماكياج وتصفيف شعر) و( أفضل موسيقى ) و ( أفضل صورة ) و( أفضل انتاج ) والفيلم من إخراج ديفيد فينشر وهو بالأبيض والأسود ويحاكي الفيلم الشهير(المواطن كين) .