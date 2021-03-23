هل مارس براد بيت العنف ضد أنجلينا جولي؟ إبنهما الأكبر مادوكس يؤكد ذلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:36 صباحاً - يبدو أن أنجلينا جولي "45 عاماً" لا تريد أن يكون طلاقها سهلاً من زوجها النجم السينمائي براد بيت الذي انفصلت عنه عام 2016،حيث تخوض معه معركة طلاق قانونية صعبة وشرسة لم تتردد فيها باتهامه بممارسة العنف ضد أبنائهما في إحدى رحلاتهما العائلية بطائرتهما الخاصة ،وأيضاً بممارسة العنف ضدها خلال حياتهما الزوجية حيث تسعى إلى انتزاع حكماً قضائياً بحضانة أبنائها.

وبحسب وسائل إعلام عالمية وموقع "US Weekly" تم توريط الإبن الأكبر بالتبني مادوكس البالغ من العمر "19 عاماً" ليشهد في المحكمة بما يحصل بين والديه،وشهد بالفعل،ولم تكن شهادته لصالح والده براد بيت إطلاقاً.

وجاءت شهادة " مادوكس" بعد أن ضمت أنجلينا جولي لملف طلاقها القانوني من براد بيت مستندات جديدة للمحكمة يوم 12 مارس-آذار الجاري، زعمت فيها بأنها تعرضت للعنف المنزلي، وبأنها مع أولادها الستة: مادوكس"19 عاماً" وباكس "17 عاماً" وزهارا "16 عاماً" وشيلوه "14 عاماً" والتوأم نوكس وفيفيان "12 عاماً" لديهم الدليل لإثبات هذا الإدعاء.

شهادة مادوكس ضد والده لم يكن أمراً ممتعاً أبداً

الصورة من إنستقرام-شهد مادوكس ضد والده لصالح والدته

وقد اختير مادوكس للإدلاء بشهادته دون إخوته لكونه شخصاً بالغاً،ولم يكن شهادة مادوكس ضد والده أمراً ممتعاً أبداً في قضية النزاع بين والديه على حضانة إخوته.

ويريد مادوكس تغيير إسمه العائلي الأخير قانونياً في أوراقه الثبوتية من "بيت" إلى "جولي" ،وقالت والدته أنجلينا جولي،إنها تعارضه في ذلك ولا تؤيده.

وحسب ماقال مصدر مطلع،فإنه رغم أن إدارة خدمات الأسرة والأطفال في لوس أنجلوس برأت براد بيت في 22 نوفمبر 2016 من أي مزاعم عنف مارسها ضد أطفاله،واعتمدت في تبرئته على عدم وجود حوادث عنف سابقة صادرة عنه ضد أحد أو تقارير شرطة أو ما يفيد بتوجيه إتهامات تدعم هذه المزاعم،إلا أن قضية مزاعم الإساءة ضد أطفاله لم تغلق ،وتركت مفتوحة حتى إشعار آخر من باب الإجراء الإحترازي والحذر ،وللتأكيد بأن إدارة خدمات الأسرة تأخذ كل إدعاءات ومزاعم الإساءة بحق الأطفال بجدية ،وخلال مراقبة عامين كاملين لعلاقة براد بيت بأطفاله،لم يلاحظ أي إساءة حدثت خلالهما.

تخوض معركة شرسة الآن للحصول على حضانة أطفالها الستة

الصورة من إنستغرام-العلاقة متوترة بين مادوكس ووالده براد بيت

وكان براد بيت "57 عاماً" قد صرح عام 2017 بمقابلة صحفية : " لا أحد يفوز في المحكمة،بل من يتعرض للأذى أكثر".

كما اعترفت أنجلينا جولي "45 عاماً" التي تقدمت بطلب الطلاق في محكمة الأسرة في سبتمبر –أيلول 2016،وتخوض معركة شرسة الآن للحصول على حضانة أطفالها الستة : كانت السنوات القليلة الماضية صعبة جداً".

ورغم إعلان براد بيت وإنجلينا جولي في إبريل- نيسان 2019 أنهما منفصلان رسمياً إلا أن إجراءات الطلاق وقضية النزاع على الحضانة مازالت مستمرة بينهما.

وعلاقة براد بيت بولديه مادوكس وباكس متوترة وغير جيدة منذ ذلك الوقت لليوم.

لكن ما هو مؤكد حسب بعض المصادر أن براد بيت وأنجلينا جولي رغم خوضهما معركة قانونية طويلة على الحضانة يتفقان أن العائلة هي كل شيء في حياتهما،وأن سعادة أطفالهما الستة هي هدفهما المشترك.