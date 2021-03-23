رسائل الأميرة ديانا إلى صديق لها تباع بمبلغ خيالي وسيرصد عائداتها لمنظمات خيرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:36 صباحاً - رسائل وبطاقات المشاهير والملوك والأمراء تحظى باهتمام عالمي غريب ويرغب الهواة باقتنائها بشدة مهما كان الثمن،وبالطبع رسائل وبطاقات الأميرة ديانا وكل شيء يخصها مرغوب به من الكثيرة من هواة جمع التحف والنوادر.

وبحسب وسائل الإعلام العالمية،بيعت مجموعة من رسائل أميرة ويلز الراحلة ديانا التي توفيت بحادث سيارة في باريس عام 1997 المكتوبة بخط يدها مع بطاقة عليها صورتها مع ولديها الأمير ويليام والأمير هاري بمبلغ خيالي وصل إلى 67900ألف جنيه استرليني ،أي ما يعادل 94299 ألف دولار أمريكي في مزاد علني يوم الخميس 18-مارس-آذار الجاري.

ووصف ديفيد لاي بحسب "بي بي سي" البريطانية،40 رسالة وبطاقة معايدة أرسلت من الأميرة ديانا لصديقها بإنها "مجموعة مهمة ومثيرة ".

الصديق المحظوظ

سترصد عائدات بيع الرسائل لمنظمات خيرية كانت تدعمها ديانا-الصورة من أنستغرام

وكانت قد كتبت وأرسلت هذه الرسائل من قبل الأميرة ديانا بين عامي 1990 و1997 إلى صديقها روجر برامبل.

ومن بين البطاقات والرسائل التي طرحت في المزاد ،برزت بينها بطاقة معايدة بمناسبة يوم الميلاد لعام 1995 ،كانت قد أرسلتها الأميرة ديانا إلى صديقها.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية،فإن بطاقة المعايدة هذه قد بيعت بقيمة 2300 جنيه استرليني أي ما يعادل 3200 دولار أمريكي.

ومن المقرر التبرع بكامل ثمن الرسائل والبطاقة لمنظمات خيرية طالما دعمتها الأميرة ديانا وصديقها روجر برامبل ،بما في ذلك فرقة الباليه الوطنية الإنكليزية وفرقة أوركسترا الشباب السيمفوني.

يشار إلى أن الأمير هاري احتفل عن بعد باليوم العالمي للأم من خلال قيام أحد من طرفه بالمملكة المتحدة بوضع باقة من الزهور على قبر والدته الأميرة ديانا الكائن في مقبرة وملكية عائلتها سبنسر في "نورثهامبتونشاير" الواقعة في جزيرة قرب منزل طفولتها الأول.

كما احتفل الأمير ويليام وأطفاله الأمراء الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس في يوم الأم العالمي بالمشاركة بصنع بطاقات تذكر جدتهم الأميرة ديانا ورسومات بأيديهم،وكتبت على أحدها الأميرة تشارلوت لجدتها: " أنا أحبك كثيراً" ،بابا يفتقدك