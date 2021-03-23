شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد نجاة على مكتشفة رياض السنباطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد المطربة نجاة على، حيث إنها من مواليد 23 مارس 1913، ولدت بمحافظة الدقهلية عام 1913، اكتشفها الشاعر حسين حلمي المانسترلي، اشتركت في أول حفلة على مسرح الأزبكية في سنة 1929، ثم كانت بدايتها مع السينما من خلال المشاركة بالغناء في فيلم "معجزة الحب" عام 1931، ثم اشتركت في حفل افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934 مع أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

تتلمذت على يد الملحن الكبير داود حسنى، كما أنها أول من اكتشف الموسيقار رياض السنباطى، حيث كان يعمل وقتها عازفا في فرقتها الموسيقية، وسجلت نحو 90 أسطوانة وعددا كبيرا من الشرائط في الإذاعة، من أشهرها: (فاكراك ومش حنساك وعيد الشباب وقلوب الحبايب ومن بعيد لبعيد).

وقفت نجاة على أمام محمد عبد الوهاب فى فيلم "دموع الحب" عام 1935، ومن أفلامها: (حب من السماء، شيء من لا شيء، الحظ السعيد والكل يغنى الشاطر حسن، معجزة الحب)، وعاشت في الإسكندرية، بعد اعتزالها الغناء فى أوائل الخمسينات، وتوفيت فى 26 ديسمبر 1993.

نجاة على







نجاة على نجاة على