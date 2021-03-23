شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "كيفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم ماجد المهندس، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

وحقق ماجد المهندس نجاحا جديدا يضاف له، بعد أن حققت أغنيته الجديدة "ودعت روحى" أكثر من 28 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما أودعك أشوفها تطلع .. ولو ما ودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لا يشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها".