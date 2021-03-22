ابن براد بيت يغدره ويدلي بشهادته ضدّه.. والأخير “مدمّر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أدلى مادوكس، نجل أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني، بشهادته ضد والده خلال معركة الطلاق والحضانة المثيرة للجدل بين الزوجين السابقين وتطور للخلاف بين النجمين العالميين.

وكشف موقع “الدايلي ميل” البريطاني، أن المحكمة استمعت إلى مادوكس (19 عاماً)، باعتباره بالغاً في نزاع الحضانة المستمر بين جولي وبيت، كاشفةً أن تصريحاته كانت لصالح النجمة.

وقال مصدر إن مادوكس فاجأ الجميع بطلب تغيير عائلته بشكل قانوني من طريق إزالة بيت عن اسمه، وهو أمر لا تدعمه جولي. وأضاف أنه لا يستخدم اسم عائلة والده بالتبني في المستندات غير القانونية، بل يستبدله بعائلة جولي.

وكانت النجمة العالمية قدمت وثائق جديدة في المحكمة اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف الأسري، وطلبت الإذن لأطفالها للشهادة ضده إذا سمحت المحكمة بذلك.

الآن بيت يشعر بالحزن لأن أنجلينا اختارت هذا المسار وقال مصدر مقرب من الممثل: “هناك الكثير من المشاعر المتبقية بعد زواجهما. لقد تحمل مسؤولية أفعاله وتعامل مع مشكلاته السابقة، وتوقف عن الشرب”.

وأضاف: “كان الزواج عاطفياً جداً ووسيماً في بعض الأحيان تماماً مثل جميع الأزواج، وكانا يتشاجران، لكنهما أمضيا أيضاً العديد من الأوقات السعيدة معاً”.

لم يتم توقيف النجم أو توجيه اتهامات ضدّه أثناء زواجهما، ولم يتم تقديم أي تقارير للشرطة.

بعد فترة وجيزة من تقديم الزوجين طلب الطلاق في عام 2016، تم الكشف عن أن براد كان يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمات الاجتماعية في لوس أنجلس وسط تقارير أنه عرّض أولاده للعنف اللفظي والجسدي على متن طائرة خاصة، ومع ذلك تم تبرئته.

لم يهاجم براد زوجته السابقة أبداً خلال معركة الطلاق والحضانة لكن محاميه يشعرون بأن هذا التسريب كان خطوة محسوبة قبل انتهاء المحاكمة”.

“يشعر براد وكأنه يصبح معزولاً أكثر فأكثر عن أولاده، وهو مدمّر حيال ذلك”.

يذكر أنّ الزوجين يتشاركان تربية مادوكس وزاهاراً وباكس وشيلوه والتوأمين نوكس وفيفيان.