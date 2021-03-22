لأول مرة.. نجل فان ديزل يخوض تجربة التمثيل مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير جديدة أن “فنسنت سنكلير” نجل فان ديزل سيتبع خطى والده ويبدأ التمثيل في فيلم ” Fast and Furious 9″.

سيؤدي فنسنت (10 أعوام)، شخصية والده “دومينيك توريتو” وهو طفل في مشاهد الذكريات في الفيلم الجديد، والذي من المقرر صدوره في 25 يونيو المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب وباء كورونا. ووفقا لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، صوّر فنسنت مشاهده في أواخر عام 2019 عندما كان في التاسعة من عمره، وحصل على 1005 دولار في اليوم.

هذا وتضمن الجزء السابع من السلسلة مشاهد ذكريات، وحينها لعب دور توريتو الصغير الممثل أليكس ماكغي. ويبدو أن فنسنت يود إتباع خطى والده فان ديزل (53 عاماً) واقتحام عالم السينما مبكراً، من خلال الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن إصدار الفيلم تعرض لعدة تأجيلات بعدما كان من المقرر عرضه في مايو من العام الماضي، وتم تأجيله لمدة 11 شهراً حتى 2 أبريل 2021، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى 28 مايو، ومن ثم تغيير تاريخ عرضه مرة أخرى إلى 25 يونيو، وذلك وفقاً لمنشور فان ديزل على إنستغرام.