دينا الشربيني ترتدي القبعة والقفازات في “قصر النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدرت النجمة المصرية دينا الشربيني بوستر مسلسلها الجديد “قصر النيل” المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، حيث أفرجت الشركة المنتجة للعمل عن البوستر عبر حسابها في موقع “انستغرام”.

وروج صناع العمل للبوستر عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دينا الشربيني منفردة على البوستر، وهي بإطلالة كلاسيكية من حقبة الستينات، التي تدور فيها أحداث المسلسل.

وظهرت دينا الشربيني في البوستر مرتدية قبعة بنية اللون وفستاناً كلاسيكياً نسقته مع قفازات جلدية وبروش من اللؤلؤ الأبيض تدل على جمالية موضة تلك الحقبة.

وكانت دينا الشربيني تحدثت في لقاء تلفزيوني عن أحداث المسلسل مشيرة إلى أنها تدور في حقبة زمنية قديمة، مبينة أنها كانت تتمنى أن تعيش في أجوائها، مؤكدة أنها تعشق تلك الحقبة وتفضلها على زمن التكنولوجيا، وقالت: “مبحب أتفرج على الأفلام اللي في الوقت ده.. لو كنت في الزمن ده كنت هحبه أكيد كذا سنة التكنولوجي هتتطور بس بحب إن الزمن ده الواحد كان على طبيعته مفيش موبايل ولا سوشيال ميديا”.

وأجابت دينا الشربيني على توقعات الجمهور بشأن أحداث المسلسل، بعدما تم تداول بعضاً منه على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها لا تنتمي في المسلسل لأسرة أرستقراطية كما تردد.

ورفضت دينا الشربيني الرد على ما يشاع بأن العمل سيكون به جريمة قتل، مشيرةً إلى أنها ولأول مرة تكون “ذكية” عند اختيارها على ماذا تجيب وماذا ترفض من توقعات الجمهور.

وأكدت أنها ستتزوج من الفنان المصري صبري فواز ضمن أحداث العمل، وسيكون الفنان المصري عمر السعيد شقيقاً لها، غير أنها رفضت أيضاً التعاطي مع ما يشاع بأن هناك صراعاً على الميراث سيدور ضمن أحداث المسلسل.