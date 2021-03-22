كليشيهات هوليوود.. 7 أخطاء يكرهها الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم شعبية هوليوود وقدرتها على الوصول إلى جماهير مختلفة عبر أنحاء العالم، لكنها تمتلك بعض الكليشيهات التي لا يستطيع الجمهور تجاوزها.

ويرى الجمهور أن أفلام ومسلسلات هوليوود تكرر نفسها في أحيان كثيرة وبشكل ممل وخطأ، مما دفع موقع "باز فيد" الأمريكي لطرح استطلاع رأي يكشف أبرز الكليشيهات التي لا يحبها الجمهور في هوليوود.



1- أفلام الرعب





يرى أحد المعجبين أن هناك مشكلة كبيرة في أغلب أفلام الرعب، عندما يعلق الأبطال في منزل أو مكان مهجور دون التأكد من وجود شبكة في هواتفهم المحمولة.

ويضيف: "لو كنت مكانهم، كنت سأتأكد كل 5 دقائق من وجود شبكة، لأن الهاتف هو وسيلة نجاتي".

وقال آخر إن أغلب الأفلام مؤخرًا تبدأ بانتقال الأبطال إلى منزل مهجور، وهو أمر ممل ومكرر للغاية



2- الحفلات





قالت إحدى المعجبات في استطلاع رأي إنها تكره في أفلام الكوميديا، فكرة إقامة طلاب الثانوية للحفلات، وبصفتها طالبة في المرحلة الثانوية فهي تعرف أن لا أحد يقيم حفلات بهذا الكم لأنهم يكرهون عملية التنظيف بعدها.



3- عدم الدقة





ذكرت إحدى المعجبات أن أكثر ما تكره في هوليوود هو عدم الدقة في كتابة السيناريو؛ فأحيانا نرى مشهد لامرأة حامل تسير بصورة عادية وفجأة تصرخ من آلام الطلق، وهو أمر مغلوط.

والمعروف أن آلام تبدأ تدريجيا وتستمر طويلًا وتزداد حدتها مع الوقت.

وقال آخر، إن عدم الدقة يمكن أن يظهر في قيام شخصية بشراء شقة ضخمة رغم أنها تعمل في مهنة متواضعة كنادلة أو ما شابه



4- أعطال السيارات





عبرت إحدى المعجبات أيضا عن كراهية مشهد تعطل السيارة على جانب الطريق، وكيف أن سائق السيارة حينها يبدأ في البحث عن سبب العطل ليكتشف وجود دخانا في صندوق السيارة، وهو أمر نادر الحدوث.

5- معايير الجمال





قالت إحداهن إنها تكره عندما تقدم هوليوود فتاة جميلة في هيئة شخصية قبيحة في أفلام المراهقين، وتكتفي بوضع نضارة طبية على وجهها لجعلها قبيحة مثل فيلم The Princess Diaries "مذاكرات أميرة".



6- السعال





لفت أحدهم النظر إلى أن السعال في أفلام ومسلسلات هوليوود لا يعني سعالًا؛ فعادة من يسعل في هذه الأفلام يكون على وشك الموت، مثل مسلسل "بريكينج باد".

7- جمل مكررة

واحدة من كليشيهات هوليوود هي الجمل المكررة، مثل المشهد المعتاد عندما يصرح أحدهم برغبته في كشف شيء معين لشخص آخر، فيقوم الأخير بمقاطعته وينتهي الأمر بعدم إفصاح الأول عما يرغب أن يقوله من البداية.