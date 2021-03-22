شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي لـ"الخليج 365": أصبت بـ كورونا وبدأت العلاج والعزل المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الناقد الفني طارق الشناوى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تأكدت من إصابتى بفيروس كورونا، بعدما أجريت المسحة وجاءت إيجابية، وأنا حاليا بدأت رحلة العلاج والعزل داخل منزلى.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: إلى الجميع زملاء وأصدقاء، بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد، أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه، وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة، دعواتي للجميع بالشفاء العاجل، ما أروع أن ندعو جميعا بالشفاء العاجل.

طارق الشناوي كاتب وناقد فنى، حاصل على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبكالوريوس معهد السينما، وأصدر العديد من الكتب، مثل "مخرجو الثمانينيات الحلم والواقع"، "السينما وقليل من السياسة"، "سنوات الضحك في السينما المصرية"، "جعلوني مخرجاً"، "فنانة لا تعرف المكياج"، "عز الدين ذو الفقار شاعر السينما"، "أنا والعذاب وأم كلثوم"، "فاتن"، "يحيي الفخراني"، "خان .. المصري"، "خالد صالح في الأصل حلواني"، "سعيد مرزوق عاشق السينما"، "سوسن سمراء من الجنوب"، "حلمي خارج السرب".