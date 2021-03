شكرا لقرائتكم خبر عن مش بالموسيقى ولا الغناء.. تعرف على تحقيق بيلى إيليش رقما قياسيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطيع النجمة العالمية بيلى إيليش أن تثير ضجة مع كل خطوة تخطوها، فبالرغم من أن إيليش تبلغ من العمر (19 عامًا) إلا أنها تمتلك شعبية كبيرة حول العالم .

بعد أيام من كشف بيلى إيليش عن الـ LOOK الجديد الذى أبهر عشاقها ومحبيها حول العالم بتغير لون شعرها من اللون الأخضر للأشقر، تصدرت إيليش المواقع الفنية والمواقع المعنية بالموضة والجمال بسبب هذا التغير وجاء ذلك بعد ساعات معدودة من حضورها حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021.

لكن بيلى إيليش استطاعت أن تحقق رقم قياسى غير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة لها بالشعر الأشقر التقطتها من جديد بطريقة الـ SELFIE وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، حيث حصدت صورة إيليش أكثر من 14.6 مليون LIKES خلال 19 ساعة فقط من نشرها .

فى حين استطاعت أول صورة لبيلى إيليش بالشعر الأشقر التى نشرتها منذ 4 أيام أن تحقق أكثر 21.1 مليون LIKES حتى الآن .

يذكر أن بيلى إيليش حصدت جائزتين خلال حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021 ، فقد نالت جائزة أفضل أغنية للعام وذلك بأغنيتها " Everything I Wanted " ، كما نالت أيضا بيلى إيليش جائزة " Best Song Written For Visual Media " و ذلك بأغنيتها " No Time To Die " .