شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو مسلسل "اللى مالوش كبير" لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "اللي مالوش كبير.. حصريًا على سي بي سي رمضان 2021 إن شاء الله.. سينرجى المتحدة".

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.