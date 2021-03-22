شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة رضوى أبو شادي بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنانة الراحلة رضوى أبو شادي، إقامة عزاء لها بعد أن وافتها المنية مساء أمس الأحد، وهو ما أكده الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأن أسرة الراحلة قررت إقامة عزاء لها غدًا الثلاثاء عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية.



الفنانة الشابة رضوى ابو شادي

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، حيث نشر عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على "فيس بوك" قائلاً: "وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، متابعًا، "كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدرى".



الفنانة رشوى ابو شادي

الفنانة الشابة رضوي أبو شادي ممثلة مصرية عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، وتخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.



رضوى ابو شادي

وشاركت الفنانة رضوى أبو شادى في عدد من المسلسلات منها "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف، وجسدت دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، ومع صابرين فى "سامحنى يا زمن"، ومع وحنان ترك فى "القطة العامية"، سامحنى يا زمن، حكايات بنعيشها كابتن عفت.