شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف حقيقة حفل المنيا ويتخذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى، أنه غير مسئول عن أى تعاقدات لأي عملاء مع شركة غير شركته، وذلك في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية والسينما والمسرح والمسلسلات التليفزيونية والإعلانات، ويتم التعاقد فقط من خلال الشركة التي يملكها تامر حسنى.

وكشف النجم تامر حسنى عبر صفحته على "فيس بوك" عدم تعاقد شركته على أي حفلات الفترة المقبلة وأيضًا عدم تعاقده على حفل داخل محافظة المنيا، وسيتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقه مع أي جهة أو مؤسسة تتعاقد بأسمه دون الرجوع له ولشركته الخاصة.

وفى سياق أخر اعتذر النجم تامر حسنى، عن عدم طرح أغنية جديدة في عيد الحب الماضي، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14 /2 بأغنية جديدة مصوره بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم".

يشار إلى أن آخر أعمال النجم تامر حسني طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وضم الألبوم 10 أغان، هى: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية، وفيه جمال كده، طمعتيني، قد الفراق".