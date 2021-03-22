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دعاء صلاح تُعلن تعافيها من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الإعلامية دعاء صلاح، عن تعافيها من فيروس المستجد، بعد إصابتها به مؤخرا.

وقالت "دعاء" إنها أجرت تحاليل طبية بعد مرور 15 يوما من إصابتها بكورونا، وأثبتت التحاليل سلبيتها، وتعافيها من الفيروس.

ووجهت دعاء صلاح، الشكر لكل محبيها ومن تمنى لها الشفاء عقب إعلان إصابتها بكورونا، متمنية من المولى عز وجل أن يشفي جميع مرضى ومصابي هذا الفيروس اللعين.

يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح، قدمت عبر قناة "النهار" برنامج "حكايتك"، وعلى فضائية قناة "المحور" برنامج "إنتي الأقوى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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