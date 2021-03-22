دعاء صلاح تُعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الإعلامية دعاء صلاح، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابتها به مؤخرا.

وقالت "دعاء" إنها أجرت تحاليل طبية بعد مرور 15 يوما من إصابتها بكورونا، وأثبتت التحاليل سلبيتها، وتعافيها من الفيروس.

ووجهت دعاء صلاح، الشكر لكل محبيها ومن تمنى لها الشفاء عقب إعلان إصابتها بكورونا، متمنية من المولى عز وجل أن يشفي جميع مرضى ومصابي هذا الفيروس اللعين.

يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح، قدمت عبر قناة "النهار" برنامج "حكايتك"، وعلى فضائية قناة "المحور" برنامج "إنتي الأقوى".