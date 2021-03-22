إنطلاق المرحلة الثانية من ورش مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقطع نحو 120 فتاة وشاب بمحافظة أسوان الطريق يوميا من بيوتهم إلى ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، محملين بعشق السينما وسحر الشاشة الفضية، فيما تراودهم أحلام كبيرة في أن يصبحوا يوما ما من صناع الفن السابع ونجومه.

المسافة بين بيوت المتدربين في ورش الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة ومركز "سوان كوليدج" الذي يحتضن الورش هذا العام، ليست طويلة، لكن طموحات وأحلام فتيات وشباب أسوان تطول السماء، فالمهرجان الذي استقر على أن يعقد دورته المقبلة في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو، يعقد حاليا ثلاثة ورش هي، ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، وورشة صناعة الفيلم تحت إشراف المخرجة نادين صليب، وورشة الرسوم المتحركة للكبار تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي، وينطلق برنامج الورش الفنية للمهرجان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك مؤسسة درسوس، وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية شهر مارس الجاري

وقال الفنان سيد عبدالخالق، مدير الورش، إن المرحلة الأولى للورش إستمرت لمدة أسبوعين عبر تقنية "زووم"، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية التي تأتي إستمرارا للدور التنموي الذي يلعبه المهرجان في الكشف عن المواهب من بين فتيات وشباب محافظة أسوان بصفة خاصة، وجنوب مصر بصفة عامة، مشددا على أن الورش تطبق كافة الإجراءات الإحترازية حرصا على سلامة جميع المشاركين .

وأشار عبدالخالق إلى أن برنامج الورش سيشهد مرحلتين تاليتين لإنجاز عدد من سيناريوهات الأفلام، ومجموعة من الأفلام القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، التي سيخصص لها المهرجان قسما خاصا يشاهد خلاله جمهور أسوان أفلاما أبدعها وصنعها شباب أسوان بأنفسهم .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي ومؤسسة درسوس وبنك التعمير والإسكان، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم .