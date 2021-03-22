منة عرفة تروج لحكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روجت الفنانة منة عرفة لدورها في حكاية "شنطة سفر"، ثالث حكايات أحداث مسلسل "ورا كل الباب"، والتي تعرض حاليا عبر قناة الحياة.

ونشرت "منة"، صورة لها من المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سما من حكاية شنطة سفر".

حكاية "شنطة سفر" بطولة الفنانة دينا وأحمد صيام، ورمزي العدل، ومنة عرفة، ويعرض على الحياة من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة بواقع حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.