أولى صفقات برشلونة في عهد لابورتا بدأت تتضح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت تقارير إعلامية بريطانية أن أول الصفقات، التي يسير نادي برشلونة إلى عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية، ستتمثل بمحاولة شراء نجم فريق ليفربول الإنكليزي، “جورجينيو فينالدوم” والذي ينتهي عقده مع الريدز في العام الجاري.

كما لفتت التقارير إلى أن رئيس نادي برشلونة الجديد، “خوان لابورتا” قد تمكن بالفعل من إقناع اللاعب بالتوقيع لبرشلونة وعدم تجديد عقده مع النادي الإنكليزي، مشيرةً إلى أن صفقة انتقال اللاعب ستكون صفقة انتقال حرة، لا يدفع فيها برشلونة مبالغ للنادي الإنكليزي، لا سيما وأن الاعب سينتقل إلى كامب نو بعد انتهاء عقده في الأنفيلد.

يشار إلى أن بعض الأنباء كشفت أن رئيس نادي برشلونة السابق، “جوسيب ماريا بارتوميو”، حاول عدة مرات التوقيع مع اللاعب الهولندي، إلا أن العوائق المادية وعدم قدرة النادي الإسباني على دفع المبلغ المطلوب، حالت دون إتمام صفقة الانتقال.

وكانت “فينالدوم” البالغ من العمر 30 عاماً، قد انتقل إلى النادي الإنكليزي، عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، بموجب صفقة دفع خلالها ليفربول 25 مليون جنيه إسترليني، ليشارك بعدها اللاعب في أكثر من 220 مباراة بقميص ليفربول تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفا في مختلف المسابقات.

يذكر أن نادي ليفربول يعيش حالة سيئة في الدوري المحلي، بسبب سلسلة من النتائج السلبية، التي حققها خلال الجولات الماضية، والتي أبعدته عن فرصة الحفاظ على لقبه المحلي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.