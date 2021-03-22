لن تصدقوا … ثمن قرية إسبانية أقل من سعر شقة في لندن!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أجرت صحيفة “ذا صن” مقارنة بين أسعار الشقق في العاصمة البريطانية لندن، وأسعار قرى كاملة في إسبانيا.

وبحسب الصحيفة، فإنه من الممكن أن تشتري بلدات وقرى كاملة في إسبانيا بأقل من سعر شقة واحدة في لندن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية شراء المنازل في المملكة المتحدة، سجلت أعلى ارتفاع في عشر سنوات خلال فترة وباء كورونا، الأمر الذي يعني ارتفاع الأسعار في لندن.

وأوضحت أن متوسط سعر المنزل في العاصمة البريطانية بلغ حاليا 644631 جنيها إسترلينيا.

ورأت الصحيفة أنه بإمكان الأسر التي تتطلع للإقامة في أوروبا أن تحصل على صفقة أفضل بكثير.

وأشارت إلى أن في إسبانيا هناك العديد من المناطق المهجورة بسبب انتقال الشباب منها إلى المدن للحصول على فرص عمل.

وبحسب الصحيفة فإن هذه المناطق يطلق عليها اسم “إسبانيا الفارغة”، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 3000 منطقة في “غاليسيا” الواقعة شمال غربي البلد الأوروبي يتناقص فيها عدد السكان.

وذكرت أن شمال إسبانيا يضم بعض القرى من هذه النوعية على مسافة ساعات قليلة من مدينة ليون.

وأوضحت أن هذه المنطقة فيها قرية صغيرة تسمى “زيرديز” معروضة للبيع مقابل 369 ألف جنيه إسترليني فقط.