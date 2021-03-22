“Among Us” تحظى بـ 500 مليون مستخدم شهرياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تواصل “Among Us” تحطيم الأرقام القياسية كواحدة من أفضل الألعاب في عام 2020، بعد أن حظيت بأكثر من 500 مليون مستخدم شهرياً (حوالي %6.5 من سكان العالم)، وفقاً لبيانات شركة “نيلسن سوبرداتا”.

هذا النجاح الكبير فاجأ القائمين على استوديو InnerSloth المستقل، حيث كانت اللعبة موجودة بالفعل لمدة عامين تقريباً، فيما قام مجموعة من الأصدقاء بتطوير اللعبة بشكل جديد لتحظى بشعبية كبيرة حول العالم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية.

ويقول فورست ويلارد، أحد مطوري اللعبة: “ندرك الآن الشعبية الكبيرة للعبة حول العالم وأن هناك الملايين من الأشخاص يلعبون هذه اللعبة، وسنستمر في إضافة أشياء جديدة”.

ولا يزال ويلارد وزميلاه، ماركوس بروماندر وإيمي ليو، الذين التقوا في جامعة ولاية أوريغون، يشعرون بالرهبة من نجاحهم.

وتم إطلاق لعبة “Among Us” للمرة الأولى في يونيو 2018 وسط ضجة كبيرة، حيث جذبت بعض الاهتمام من مشغلي ألعاب الفيديو في كوريا الجنوبية.

وفي صيف عام 2019، أصبحت للعبة شهرة واسعة في البرازيل، وبعد بضعة أشهر، ظهرت اللعبة مرة أخرى في المملكة المتحدة.