رسالة من الأميرة ديانا إلى صديق.. تباع في مزاد بمبلغ قياسي عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بيعت رسالة أشارت فيها الأميرة ديانا إلى الملكة إليزابيث بوصفها الرئيسة “The Boss” بمبلغ قياسي عالمي قدره 12 ألف دولار ما يعادل 7800 جنيه إسترليني.

فيما بلغ سعر رسائل ديانا الـ 36 التي عُرضت في المزاد، 113.7 ألف دولار أميركي “82000 جنيه إسترليني”.

والرسائل المكتوبة بخط يد ديانا موجهة إلى صديق العائلة روجر برامبل، الذي لجأت إليه الأميرة الراحلة للحصول على الدعم والمشورة خلال أصعب سنوات حياتها.

أما الرسالة التي تشكر فيها ديانا برامبل لدعوتها إلى تناول الغداء، فيما كانت على وشك الطلاق من الأمير تشارلز في أغسطس 1996، فبيعت بأكثر من 7800 جنيه إسترليني.

وتضم المجموعة رسالة إلى برامبل من والدة ديانا، فرانسيس شاند كيد، تصف فيها كيف رقصت ابنتها بفرح حافية القدمين أثناء إجازتها في البندقية عام 1990، وبيعت بمبلغ 4000 جنيه إسترليني.

وكشفت ميمي كونيل لاي، من دار المزادات، لـ “ديلي ميل”، أن أحد أقوى المزايدين الجادين اشترى كثيراً من رسائل ديانا، ووصفته بأنه “جامع جاد لذاكرة ديانا” وهو يقيم في المملكة المتحدة.

الرسائل، التي كُتبت بين العامين 1990 و1997، كانت مخبأة في خزانة في منزل عائلة برامبل، وقررت الأسرة بيعها لإظهار وجوه الأميرة ديانا.

وقالت عائلة برامبل في بيان: “نعتقد أن هذه الرسائل تكشف أن كاتبتها كانت إنساناً حنوناً ومثقفاً وممتعاً”.