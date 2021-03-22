درة تتغزل بزوجها.. “فخورة به”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية درة زورق صورة جديدة تجمعها بزوجها هاني سعد عبر حسابها في انستغرام. وحرصت درة على أن تعبر عن فخرها بزوجها وعلى مشروعه الجديد “نايل ديفلوبمنتس” وعلقت قائلة: “فخورة به”.

وظهرت درة في الصورة في غاية الأناقة معتمدةً إطلالة كلاسيكية جذابة عبارة عن بليزر باللون الأسود نسقته مع قميص أخضر وبنطلون جلدي.

كواليس تصوير بوستر مسلسل “بين السماء والأرض” المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

على جانب آخر تشارك درة في بطولة مسلسل “بين السماء والأرض” الذي يتألف من 15 حلقة إلى جانب الممثل هاني سلامة ” ويسرا اللوزي وسوسن بدر ونجلاء بدر ومصطفى درويش وغيرهم من النجوم.

وسبق أن تم تقديم الرواية نفسها في عام 1959، من خلال فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته هند رستم ومحمود المليجي وعبد المنعم إبراهيم وغيرهم.

المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث المسلسل في مكان واحد “المصعد” الذي تعلق داخله مجموعة من الأشخاص لكل منهم حكاية وقصة ومشكلة مختلفة.

كما تشارك درة في فيلم “الكاهن” إلى جانب مجموعة من النجوم ومنهم: محمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي وجمال سليمان وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.