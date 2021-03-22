فيديو – ماجد المهندس يغني “كيفك” باللبناني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كيفك”، صاغت كلمات هذا العمل سمر هنيدي، التي قدمت صوراً شعرية رقيقة وجميلة لتجتمع باللحن العذب الذي وقعه محمود الخيامي، والصوت الشجي والأداء الرائع للبرنس.

وقد فاجأ ماجد المهندس جمهوره في العالم العربي بأغنية باللهجة اللبنانية، ما دفع بمحبيه الى الاشادة بإختياره وإتقانه في تقديم اللهجة اللبنانية بحنجرته الذهبية.

ويقول مطلع أغنية “كيفك”: “كيفك .. حبيت سلم عليك/كيف صارو عينيك بعدن عم يدمعو /كيفك .. شو صاير بحالك عم بخطر عبالك/وجهي بتتذكرو /انا يلي كنت حدك /بعملك شو مابدك /بس الهيئة انت نسيت/انا يلي كنت تموت/لو ثانيه في بعدي تفوت/بس الهيئة انت قسيت / كيفك … حبيبي .. ياترى مبسوط قلي بس طمني /بسأل عنك انا/حبيبي .. معقوله هيك نصير /من بعد حب كبير شو ضيع حبنا”.