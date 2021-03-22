سامو زين: تامر حسني هرم جديد في عالم الفن وأتمنى تقديم ديو معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الفنان سامو زين عن رغبته في تقديم أغنية ديو مع النجم المصري تامر حسني، موضحًا أنه من أشد المعجبين بأغنياته وشخصيته الفنية.

وقال سامو زين في تصريحات صحفية، أنه على المستوى الشخصي تجمعه علاقة صداقة متينة مع النجم تامر حسني، مضيفًا أن تامر حسني “هرم جديد في عالم الفن” والغناء معه إضافة لأي فنان في مصر والوطن العربي.