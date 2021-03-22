أول مسلم مرشح للأوسكار يعترف: الإفلاس دفعني للتفكير في الاعتزال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الممثل الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية المسلم ريز أحمد، أنه فكر في الاعتزال من قبل بسبب إفلاسه.

وترشح ريز أحمد (38 عامًا) لجائزة أوسكار أفضل ممثل لأول مرة في تاريخه المهني هذا العام عن دوره في فيلم Sound of Metal (صوت الميتال)، محققًا سبقًا تاريخيًا بالنسبة للمسلمين.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، كشف الممثل مؤخرًا أنه مر بمرحلة صعبة في حياته، إذ لم يكن يمتلك ثمن تذكرة طائرة للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للقيام بتجربة أداء لفيلم Nightcrawler (المتسلل ليلًا)، الذي كان السبب في انطلاق شهرته في هوليوود.





واعترف أنه كان يفكر في فقره الشديد وعدم قدرته على تحمل تكلفة السفر عندما طٌلب منه السفر إلى لوس أنجلوس، لكنه لم يرغب في تفويت فرصة عظيمة مثل هذه.

وقال إنه تمكن من السفر بأعجوبة حينها، وحصل على الفرصة التي فتحت له أبواب الشهرة في وقت كان في أمس الحاجة إلى أموال فيه.





وأشار الموقع، إلى أن ظروف ريز أحمد تحسنت بعد ذلك، إذ تمكن من اقتناص لقب أول مسلم وأول أسيوي يفوز بجائزة إيمي عن دوره في المسلسل الدرامي المحدود The Night Of (في ليلة).

وتحدث عن كونه أول مسلم يترشح لجائزة أوسكار، بقوله: "أتفهم تمامًا كيف وجد البعض في هذا الترشيح صلة ورابط أعمق بهم، سواء كنت أول مسلم أو أول بريطاني باكستاني، أنا أدعمهم تمامًا".





وتابع: "أظن أن هذه فرصة جعلت الناس يشعرون بقدرتهم على تحقيق إنجازات مشابهة، لذلك أشعر أنني مبارك".

ويتناول فيلم "صوت الميتال" رحلة عازف طبول يدعى روبن ستون فقد حاسة السمع بشكل مفاجئ.

ويتنافس ريز على أوسكار أفضل ممثل مع النجوم: تشادويك بوسمان وأنتوني هوبكنز وجاري أولدمان وستيفن يون.



