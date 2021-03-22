أسعار الذهب اليوم.. "الأصفر" يهبط مع تقلص جاذبيته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار الذهب الإثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية وصعود الأسهم في وول ستريت.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.28% إلى 1739.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط 1% في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذلك مع إقبال المستثمرين على الدولار والسندات الحكومية وسط ذعر من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين محافظ جديد للبنك المركزي معروف عنه انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة.



وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1738.10 دولار للأوقية.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط أيضا من مكاسب الأسهم الأمريكية، ولم يتلق دعما يذكر من تراجع الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.51% إلى 2622.60 دولار للأوقية بينما هبطت الفضة 1.9% إلى 25.74 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1% إلى 1184.50 دولار للأوقية.

هبوط الدولار

انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في 4 أشهر مقابل سلة من العملات اليوم الإثنين، بعد تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى وأن التضخم سيرتفع.



ونزل مؤشر الدولار نحو 0.25% إلى 91.86، بعد مكاسب ‭‭0.5‬‬% الأسبوع الماضي.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، وبلغ أحدث مستوى له ‭‭1.6981‬‬% لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد. كانت العوائد ارتفعت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.



ولقي الدولار دعما من المخاوف حيال أن تؤثر تطورات السوق التركية سلبا على غيرها، لتصعد العملة الأمريكية على نحو خاص أمام الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.