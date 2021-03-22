شكرا لقرائتكم خبر عن Minari يتصدر شباك التذاكر الكورى للأسبوع الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر فيلم الدراما الكوري الأمريكي "Minari" فى تفوقه سواء على مستوى الفوز بالجوائز، أو السيطرة على شباك التذاكر الكوري، حيث حصد الفيلم الذي أخرجه Lee Isaac Chung إيرادات بلغت 1.09 مليون دولار بين يومي الجمعة والإثنين ليتصدر شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، وفقًا لبيانات من Kobis، التابعة لمجلس الأفلام الكوري (KOFIC).

ولم تتغير إيرادات الفيلم كثيراً هذا الأسبوع، عن عطلة نهاية الأسبوع الماضى، الإ أنه للأسبوع الثالث على التوالي التي يسيطر فيه الفيلم على حصة تزيد عن ثلث حصة إيرادات الشباك الكوري.

ويبلغ إجمالي إيرادات الفيلم الآن 5.63 مليون دولار، بعد 19 يوما من إطلاقه، مما يجعل فيلم "Minari" ثالث أعلى فيلم ايرادا بكوريا الجنوبية. لم يتفوق عليها سوى فيلم "soul" من Disney / Pixar بمبلغ 16.6 مليون دولار حتى الآن ، وفيلم الرسوم المتحركة اليابانية "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" بمبلغ 11.5 مليون دولار.

وكان قد فاز فيلم minari بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، التي أقيمت مؤخرا بحفل افتراضي