شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يثنى على ابنه وعلاقتهما معًا بصورة وحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى نجم السينما الهندية أميتاب باتشان على نجله من خلال صورة تجمعهما معًا، وصفه من خلالها بأنه بات صديقه ولم يعد ابنه فحسب، حيث ظهر خلال الصورة وكأن ابنه يوجه له النصيحة، وكتب النجم الهندى حول ذلك حكمة قال فيها: " عندما يبدأ ابنك في ارتداء حذائك.. ويخبرك في أي طريق تسلك.. لم يعد ابنك.. يصبح صديقك، بالتوفيق يا صديقى تذكر ذلك دائماً".



اميتاب باتشان ونجله

من ناحية أخرى تأتى صورة اميتاب باتشان بصحبة ابنه، بعدما تسبب النجم الهندى الكبير فى حالة من القلق لمتابعيه، وذلك بسبب رسالة بسطر واحد حول وضعه الصحى، وكتب فيها: "وضعى الصحي... عملية جراحية لا أستطيع الكتابة".



اميتاب باتشان مع نجله

وهو الأمر الذى دفع صحيفة "business today" الهندية، للتطرق إلى الأمر قبل أيام، حين أكدت أن هناك تدهور فى الحالة الصحية لأسطورة بوليوود أميتاب باتشان.

وذلك رغم أن النجم العالمى أميتاب باتشان كان قد أعلن فى وقت سابق عن عودته من جديد للسينما من خلال أحدث أفلامه الذى يتعاون فيه مع المخرج ناجراج بوباتراو، حيث نشر صورة البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: "كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة الآن، عودة إلى السينما من جديد سيصدر فى 18 يونيو 2021".