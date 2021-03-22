شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقبل يد معجبة بعد بكائها أثناء لقائه فى كواليس "موسى"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفاء كبير قابل به محبو النجم محمد رمضان نجمهم أثناء تصويره لمسلسل "موسى"، والذى يقوم بتصويره حاليًا في الإسكندرية، مثلما ظهر خلال التفاف الجماهير حوله عبر الفيديوهات التى ينشرها على حسابه بموقع إنستجرام، وهو الأمر الذى ظهر جليًا مع شابة بكت من فرط فرحتها أثناء سلامها على رمضان.



محمد رمضان لحظة مقابلة الفتاة

و نشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وظهرت فيه تلك الشابة وهى تبكى، أثناء سلامها عليه، ما دفع رمضان لتقبيل رأسها ويديها، وسألها عن موبايلها لالتقاط صورة معها إلا أنها فاجأته بأنها ليس معها حالياً لينشر الفيديو عبر حسابه الرسمي.



محمد رمضان والمعجبة

كما أظهر الفيديو التفاف الجمهور عليه ووقوف الكثيرين من بعيد بغرض مشاهدته، والتقاط الصور له وتحيته من بعيد، الأمر الذى حرص على عدم تفويته حيث قام بتحيتهم.



محمد رمضان يقبل يد فتاة

ويأتى ذلك بعدما نشر محمد رمضان فيديو آخر عبر حسابه على "فيس بوك" منذ ساعات ظهر فيه التفاف الجمهور حوله خلال تواجده في محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة "الابارى" أثناء تصوير مشاهد من مسلسل موسى.

وعلق رمضان على الفيديو، شاكرًا جمهوره: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة الآباري.. الإسكندرية شكرًا على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى".

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.