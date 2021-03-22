شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: تامر حسني هرم جديد للفن ويشرفني الغناء معه لأني أفتخر به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم سامو زين بموهبة النجم تامر حسنى في الغناء، معربًا عن سعادته إذا تم تقديم ديو يجمعهما سويًا، مشيرًا إلى أنه من أكثر المعجبين بأغنياته التي يقدمها بين الحين والآخر بالإضافة إلى شخصيته الفنية الطيبة.

وقال النجم سامو زين في تصريح لـ"الخليج 365": أنا بعتبر النجم تامر حسنى هرم جديد للفن وأتشرف بالغناء معه لأنى بفتخر به، وتجمعنى علاقة صداقة قوية مع تامر حسنى، وهو فخر لأى فنان سواء في مصر أو في الوطن العربى

وأضاف سامو زين، لو سنحت لى الفرصة بتقديم ديو مع النجم تامر حسنى سيكون هذا من حسن حظى، وأتمنى أن يوافق على هذه الفكرة وأنا افتخر أن يكون في تاريحى حد مثل تامر حسنى لأنه فنان تعب على نفسه جدًا وبنى نفسه بنفسه.

وطرح المطرب سامو زين أغنيته الجديدة "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، احتفالا بعيد الام المصرية والعربية، والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

كما طرح سامو زين مؤخرا أغنية بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات والحان وتوزيع وميكس وماستر اكرم عادل