أفضل 6 مسلسلات أجنبية على شبكة HBO

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك شبكة HBO واحدًا من أقوى محتويات شبكات البث الإلكتروني بشكل عام، إذ تمتاز إصداراتها بالقوة وبقدرتها على اقتناص جوائز عالمية.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، كانت HBO وراء أعمال درامية ضخمة وناجحة مثل صراع العروش وويست وورلد.

وتحرص الشبكة على طرح قائمة مسلسلات جديدة كل شهر، نستعرض أفضلها في التقرير التالي، وفقًا لموقع CNET الأمريكي.

1- The Flight Attendant





مسلسل "المضيفة"، بطولة كالي كوكو، ويدور حول مضيفة طيران متهورة تقضي ليلة جامحة في أحد الأيام وتستيقظ في اليوم التالي بذاكرة ممحية، فتخوض مغامرة لاكتشاف كيف نسيت كل شيء من الليلة السابقة.



2- Love Life





مسلسل "لاف لايف"، بطولة بيتر فاك وآنا كيندريك، ويتناول الحياة العاطفية لدى عدة أشخاص قبل أن يجدوا شريك حياتهم المنتظر.



3- Search Party





مسلسل "سيرش بارتي"، بطولة عليا شوكت وجون إيرلي، وصدر الموسم الرابع منه مؤخرًا على شبكة HBO.

المسلسل من أفضل أعمال الشبكة على الإطلاق، ويتناول رحلة محققة مبتدئة للبحث عن امرأة عرفتها في الجامعة، وخلال رحلة البحث تكتشف أمورًا لم تكن تعرفها عن نفسها.

4- Ghosts





مسلسل "أشباح"، بطولة شارلوت ريتشي وماثيو باينتون، ويتناول المسلسل الكوميدي مجموعة من الأشباح عبر عصور تاريخية مختلفة تسكن منزلًا ريفيًا وتطارد سكانه عبر الأزمنة.



5- Home





مسلسل "هوم"، بطولة يوسف كركور وريبيكا ستاتون، ويدور حول لاجئ سوري يحتال للهرب مع عائلة بريطانية خلال عودتهم في رحلة من فرنسا.

6- Frayed

مسلسل"فرايد"، بطولة سارة كيندال ودياني مورجان، ويتتبع امرأة فقدت كل شيء بعد وفاة زوجها، مما يضطرها للعودة إلى بلدتها الأم برفقة ابنها وبنتها لكنها تكتشف أن أمورا كثيرة تغيرت.



