دراما رمضان.. غموض وتشويق في الإعلان الترويجي لـ"الطاووس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "الطاووس" الذي يقوم ببطولته جمال سليمان الإعلان الترويجي الأول للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وشهد الإعلان الترويجي الأول أجواء من الإثارة والتشويق والغموض حول الأحداث، خاصة أن المسلسل تم تصويره تحت إدارة المخرج رؤوف عبدالعزيز، وسيعرض على شاشة قناة "النهار" وبعض الفضائيات العربية.



جاء ذلك بعد إطلاق الملصق الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذه عن طريق رسم الشخصيات.

مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته بجانب الفنان السوري جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنانة سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي، ريم المصرى وشيريهان الشاذلي، ومينا نبيل، وجورج أشرف.

المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وتولى مهمة الإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير.



