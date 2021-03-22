شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يسجل أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكو" من كلمات رضا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب أحمد شيبة مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على يوتيوب بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حسبما صرح كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" لافتًا أن الأغنية يسيتم تسجلها خلال الأسبوع الجارى.

وطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" الأسبوع الماضى على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضاً بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

واستقبل شيبة عام 2021 بطرح أغنية بعنوان "المصلحجية" خلال شهر يناير، وهى كلمات عمرو قطب، وألحان وليد سامي وتوزيع طة حكيم.

وقدم أحمد شيبة مؤخرًا أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.