ساندي تكشف تفاصيل عن طفولتها وعلاقتها بابنها بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حلت الفنانة ساندي، ووالدتها ضيوفا في أولى حلقات برنامج "فوتوشوت" على "XTIME"، بمناسبة عيد الأم، وهو من تقديم الإعلامى أحمد عز الدين ، حيث كشفت العديد من الأسرار عن حياتهما الخاصة.

وقالت الفنانة ساندي، إنها كانت ترى أن عيد الأم مخصص لوالدتها فقط، ولكن بعد أن أصبحت أما تولد لديها شعور مختلف بعيد الأم، معلقة: "بدأت أحس بالمسئولية".

وأضافت أن "المزيكا" التي تقدمها مختلفة عن الموجود، ولهذا تتأخر أحيانا عن الظهور وطرح عمل فني جديد لها، لافتة إلى أنها قررت أن تتأنى قبل تقديم أي عمل، معلقة: "في مفاجآت الفترة الجاية"، منوهة بأنه عرض عليها 3 أفلام ورفضتهم، معلقة: "والأفلام اللي اتعرضت عليا منجحتش".

وقالت السيدة هويدا والدة الفنانة ساندي، إن ابنتها كانت طفلة هادئة جدا، وليست مزعجة، مضيفة: "لما كانت تعيط دموعها كانت عزيزة، وتعيط بدون صوت"، لافتة إلى أن ساندي فقط هي من كانت تحضر لها هدية في عيد الأم..

ومن ناحيتها قالت "ساندي"، إن والدتها تمتاز بخفة الدم، منوهة بأنها لا تمانع من تقديم أغاني مهرجانات، وأعربت عن حبها لأغنية مليونير مليونيرة