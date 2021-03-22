عمر الشناوي يُهدد هنا الزاهد بالقتل في الحلقة الثانية من "قولي لأحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت أحداث الحلقة الثانية من قصة "قولي لأحمد" المعروضة ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" العديد من الأحداث.

يترك هشام إسماعيل منزل عمر الشناوي ويتوجه لمنزله الخاص بسبب خلافاتهما، وتتمكن هنا الزاهد من إنقاذ شخص حضر للمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي في موقع عمله، ويتوجه الشناوي لمنزلها ويهددها حال الاتفاق مع شقيقه هشام إسماعيل بقتلها سواء هي أو والدتها حال عدم إخباره بالمعلومات التي يريدها، ويمنحها فرصة 24 ساعة.

وتذهب مروة الأزلي لهنا الزاهد في عملها بالمستشفى وتخبرها بأن عمر الشناوي قام بتهديدها وتخبرها بأن عمر الشناوي غير طبيعي وكان مصيره السجن لولا جدتها إلهام، وأن كان خوفها أن عمر الشناوي يأكل حق هشام إسماعيل، وتقنعها بإخبار الأخير بالسر التي قالته لها.

تتقابل هنا الزاهد مع هشام إسماعيل في شركته، وتخبره بالسر، وهو: "قولي لأحمد بيتنا القديم"، ويبدي اندهاشه من هذا السر ويؤكد أن والدته ليس لها بيتًا قديمًا، ويؤكد لها أنه من المستحيل أن يأخذ حق شقيقه عمر الشناوي، وعندما تعود إلى المنزل لم تجد والدتها بالمنزل وهاتفها مغلق، لتتذكر قيام عمر الشناوي بتهديدها.

"قولي لأحمد" بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه في ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندي كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبدالمغني، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، مؤلفي القصص التسعة هم: إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.