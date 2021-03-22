محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم الاثنين،عن وفاة الفنانة فوزية أبوزيد.

وأكد مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة منذ قليل بمسجد السيدة نفيسة، وتتجه السيارات حاليًا لدفنها بمقابر العائلة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فوزية أبوزيد، كان مسلسل "أيام الحب والشقاوة" بطولة منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

وشاركت فوزية أبوزيد في عدة أعمال فنية منها أفلام: "الساحر، ألف مبروك"، ومسلسلات "رأفت الهجان2، حبيب الروح، وأحلام العصافير"، وغيرها.