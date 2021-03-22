فن ومشاهير

وفاة الفنانة فوزية أبوزيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم الاثنين،عن وفاة الفنانة فوزية أبوزيد.

وأكد مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة منذ قليل بمسجد السيدة نفيسة، وتتجه السيارات حاليًا لدفنها بمقابر العائلة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فوزية أبوزيد، كان مسلسل "أيام الحب والشقاوة" بطولة منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، ، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

وشاركت فوزية أبوزيد في عدة أعمال فنية منها أفلام: "الساحر، ألف مبروك"، ومسلسلات "رأفت الهجان2، حبيب الروح، وأحلام العصافير"، وغيرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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