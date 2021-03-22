تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة رضوى أبوشادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت أسرة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي، عن استقبال عزاء الراحلة، غدًا الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتب المخرج شادي أبوشادي، عبر حسابه على "فيسبوك": "عزاء المرحومة رضوى أبوشادي غدًا في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

وأضاف: "كل صحابك بيحبوكِ أوي يا رضوى.. بس للأسف مش بنشوف الحب ده غير بعد ما نرحل ربنا يصبرنا ويصبر كل حبايبك يا رضوي".

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي.

ونشر عزوز صورة رضوى ممسكة بيدها سيناريو مسلسل "ورد"، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".