فيديو| طرح البرومو الأول لمسلسل "الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "الطاووس"، البرومو الأول للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المخرج رؤوف عبدالعزيز، البرومو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار، وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام.. توكلنا على الله".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يُخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية الفنان جمال سليمان الذي يُقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.

مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.