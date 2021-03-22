أحمد خالد يواصل تصوير "ضد الكسر" ويؤكد سعادته بالعمل مع نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج أحمد خالد العمل على تصوير مسلسله الرمضاني "ضد الكسر" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي بها تشويق.

وانتهى خالد من تصوير جزء كبير من العمل الذي يعود به لإخراج الأعمال الدرامية، بعد غيابه عدة سنوات منذ تقديمه مسلسله "أبواب الخوف" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ووجه أحمد الشكر للمنتج جمال العدل على ثقته الكبيرة به وعلى دعمه للعمل كي يظهر بأفضل صورة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كل أفراد فريق العمل الذي يضم موهوبين في كل مجالات الإنتاج الدرامي في مصر.

وعن بطلة مسلسله الفنانة نيللي كريم يصفها أحمد أنها موهبة من طراز خاص، لديها طاقة فنية كبيرة، والتزام وتعامل راقي، وتبذل كل طاقتها في العمل وتدعم كل من حولها سواء ممثل محترف أو وجوه جديدة، حسب قوله.

وتابع أحمد "أما كاتب العمل عمرو الدالي فهو كاتب موهوب، ومتمكن من أدواته وبيننا تفاهم كبير، مضيفًا "المسلسل يضم نجوم ومواهب كبيرة ومنهم من يقوم بأدوار جديدة ومختلفة عن التي قدمها من قبل وإن شاء الله تكون تجربة درامية مختلفة وتضيف لكل من شارك فيها".

"ضد الكسر" نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد وسنتيا خليفة ومصطفى درويش ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وهشام إسماعيل ونور إيهاب رجائي، ورمزي العدل ونهير أمين، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وكان أحمد قد أخرج من قبل برنامج "البلاتوه" لأحمد أمين في موسمه الأول وعدة أفلام قصيرة، منها: الجنيه الخامس وعين السمكة، وحققا نجاحا كبيرا وشاركا في عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية، وكان آخر أفلامه القصيرة "سكر أبيض".