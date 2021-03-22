فن ومشاهير

إليسا: “ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

إليسا

بعدما تعثر مسار تشكيل الحكومة، علّقت الفنانة اللبنانية إليسا. وكتبت عبر “تويتر”: “السيد عطا الجنرال عون الضو الأخضر فنسف الجنرال المبادرة الفرنسية عل الاخر، يا الثلث المعطل يا ما في حكومة.
وأضافت: “يعني ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال، من التسعينات لليوم والآتي أعظم “.

وكانت نعت الفنانة إليسا الكاتبة المصرية نوال السعداوي، اذ نشرت صورتها، وكتبت على صفحتها الخاصة: “أصدق التعازي للشعب المصري والشعب العربي على رحيل العملاقة نوال السعداوي، المناضلة قبل النضال بنفسه. الله يرحمك. الإرث الذي سيبقى من بعدك عظيم”.

يذكر أن إليسا لا تفوّت فرصة إلا وتحاكي وجع اللبنانيين إثر الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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