3 نسخ جديدة من فيلم "السيدة داوتفاير".. منها "للكبار فقط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كريس كولومبوس مخرج الفيلم الكوميدي الشهير Mrs Doubtfire (السيدة داوتفاير)، وجود 3 نسخ جديدة من الفيلم الناجح.

ووفقًا لموقع "بلفاست تليجراف" البريطاني، كشف كولومبس، أن ارتجال بطل العمل الراحل روبن ويليامز أدى إلى ظهور نسخ مختلفة للفيلم، أحدها مصنفة للكبار فقط.





وصدر فيلم "السيدة داوتفاير"، عام 1993، ويتناول تنكر ممثل وأب مطلق في هيئة مربية أطفال يطلق عليها "داوتفاير"، من أجل قضاء وقت أطول مع أبنائه، بعد خسارة قضية تشارك الحضانة التي رفعتها عليه زوجته.

ومع وفاة البطل روبن ويليامز عام 2014، تدفق المعجبون على المنزل الذي تم تصوير أحداث الفيلم فيه بمدينة سان فارانسيسكو.





وقال المخرج، إن تصوير الفيلم تطلب إعادة كثير من المشاهد، إذ عقد اتفاقًا مع روبن ويليامز في ذلك الوقت، أن يقوم بالمشهد المكتوب في النص 3 مرات على الأقل ثم يرتجل بعد ذلك كيفما شاء.

وأضاف، أن النتيجة كانت تصل إلى إعادة تصوير المشهد الواحد 22 مرة في بعض الأحيان.





وتابع، أن النسخة المصنفة للكبار من الفيلم تسمح لمن دون الـ 17 بحضور الفيلم ولكن مع شخص بالغ؛ فالكوميديا المستخدمة لم تكن تتجاوز الحدود رغم كل شيء.

وذكر المخرج، أنه ينوي طرح فيلم وثائقي عن كواليس تصوير الفيلم، كي يرى الجمهور النسخة المصنفة للكبار من العمل، ولكنه لم يحدد الموعد بعد.