صداقة إفتراضية بدأت بين إليسا وبلقيس

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"الخليج 365" من بيروت: غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر تشكر زميلتها اليمنية بلقيس التي حلّت ضيفة على برنامج "عَ غير كوكب" على شاشة mtv، بعد أن أشادت الأخيرة بأعمالها ورسالتها الفنية.

وقالت بلقيس: "شهادتي بإليسا مجروحة. هي فنانة كتير كبيرة. والرسائل اللي قدّمتها بأغنياتها رسائل تأثر بالمرأة. إليسا أذكى وأنجح فنانة موجودة في الوطن العربي. مش بس صاحبة أرقام. صاحبة حضور وصاحبة اختيارات من بدء مسيرتها الفنية ولهلأ. كتير بقدّر هالإنسانة وكتير بحترمها وكتير بحترم قدّيشها قوية واللي بقلبها على لسانها".

وتلقّت بلقيس ردّاً من إليسا التي غرّدت على "تويتر" قائلة لها: "بشكرك على اللي حكيتيه عن لبنان أول شي، وعني. صحيح نحنا مش أصدقاء، بس اكتشفت الليلة روحك الحلوة. وأنا مني وعليي بلشت صداقتنا الافتراضية بفولو!".

أما بلقيس، فردّت على تغريدة إليسا بهذه الكلمات: "صداقة العمر يا رب حبيبتي شكرا لمتابعتك وكتير باتشرف فيكي".