تعرف على أبرز الفائزين بجوائز كتاب السيناريو

"الخليج 365": إستأثر فيلما "Promising Young Woman" و"Borat Subsequent Moviefilm" بنصيب الأسد من الجوائز السنوية التي تمنحها نقابة كتاب السيناريو "WGA Awards" والتي أقيمت في حفل رقمي.

ونال فيلم "Promising Young Woman" الذي كتبته وأخرجته إيميرالد فينيل جائزة أفضل سيناريو أصلي، متفوقاً على "Judas and the Black Messiah" و"Palm Springs" و"Sound of Metal" و"The Trial of the Chicago 7".



ويضع الفيلم بعد فوزه أمس بجائزة نقابة كتاب السيناريو نصب عينيه الآن جوائز أوسكار وتحديداً جائزة أفضل سيناريو أصلي.

أما Borat Subsequent Moviefilm" فقد فاز بجائزة أفضل سيناريو معالج، بعد منافسة مع "Ma Rainey's Black Bottom" و"News of the World" و"One Night in Miami" و"The White Tiger".



وحصل الفيلم هو الآخر على دفعة في سباق جائزة أوسكار لأفضل سيناريو معالج. بينما حصل "Ted Lasso" على جائزتي أفضل مسلسل كوميدي وأفضل مسلسل جديد.

كما فاز "Mrs. America" بجائزة أفضل إنتاج أصلي و"The Queen's Gambit" على جائزة أفضل معالجة، و"The Crown" على جائزة أفضل مسلسل درامي.