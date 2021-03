شكرا لقرائتكم خبر عن كريس باين يستعرض عضلاته بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرات المصورين بموقع جاست جيرد النجم كريس باين وهو بالكمامة مستعرضًا عضلاته أثناء نزهة مع كلبه في لوس أنجلوس وبدا علي كريس باين اهتمامه والتزامه بتمارينه الرياضية للحافظ علي جسد ممشوق.

آخر أعمال كريس باين كان فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، وهو بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

الفيلم ارتفعت إيرادات، حول العالم إلى 164 مليون دولار أمريكى حول العالم، وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم للربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم، قبل عرضه سينمائيًا في المملكة المتحدة.

من أشهر أعمال كريس باين هو فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلى ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنري.

ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه، ومكان آخر فى الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان. الفيلم من إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.