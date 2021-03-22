شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى مع ياسر جلال فى كواليس تصوير "ضل راجل": أخويا وصديقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيرمين الفقى، بإطلالة مميزة خلال كواليس تصوير مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهرت مرتدية بنطلون أسود وتيشيرت أسود مع النجم ياسر جلال، بطل المسلسل.



نيرمين الفقى وياسر جلال

ونشرت نيرمين، صورتين من الكواليس مع تورتة الاحتفال بالمسلسل، صحبتها بتعليق: "أخويا وصديقى المحترم ياسر جلال.. من كواليس المسلسل".



ياسر جلال ونيرمين الفقى فى ضل راجل

وتظهر النجمة نيرمين الفقى، فى دور جديد ومختلف عليها خلال أحداث مسلسل "ضل راجل"، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ياسر جلال، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية فى قالب تشويقى مثير.





والمسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة، وتدور أحداثه فى عدد من المناطق الشعبية، تأليف أحمد عبد الفتاح من إخراج أحمد صالح، ومن انتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، رنا رئيس، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.