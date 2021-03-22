فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: علق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على تعثر خلفه جو بايدن، وهو يصعد على سلم الطائرة الرئاسية يوم الجمعة الماضي، فظهر ترمب أمس في فيديو قال فيه: “شاهدت جو بايدن وهو يمضي على سلم الطائرة، وقلت أنا لم أخسر أمامه”، بحسب تعبيره في المقطع الذي بثه موقع TikTok للفيديوهات.

وكان فيديو تعثر بايدن وسقوطه 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة، انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وعزى البيت الأبيض سبب الحادث إلى هبوب رياح قوية، مضيفاً أن الرئيس يشعر بأنه في أحسن حال، مع أن كثيرين اعتبروا ما حدث إحراجاً جديداً خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد، حيث تعثر 3 مرات وجثا على ركبتيه.

وكان بايدن، البالغ 78 عاما، والمعتبر أكبر من أصبح رئيساً للولايات المتحدة سنا، يهم بالصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة “أندريوس” الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية، بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك، فتعثرت قدماه خلال صعوده درج الطائرة، لكنه تمكن من الإمساك بحافة حماية السلم وواصل السير، إلا أن توازنه اختل ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه، وبعدها نهض سريعا وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.