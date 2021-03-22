كايلي جينير تطالب بالتبرع لخبير المكياج الخاص بها وتتعرض لهجوم شرس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت المليارديرة والشخصية التلفزيونية الشهيرة كايلي جينير، لعاصفة من الانتقادات وهجوم المتابعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طالبتهم بالتبرع لعملية في الرأس لخبير المكياج الخاص بها جراء تعرضه لحادث سيارة.

وطالبت جينير متابعيها بالتبرع من خلال صفحة Go Fund Me لساموئيل رودا حتى يتمكن من إجراء جراحة في الرأس بعد حادث السيارة الذي تعرض له وحينها فوجئ المتابعون بأن المليارديرة الشابة لم تتبرع سوى بـ 5 آلاف دولار من إجمالي قيمة المبلغ وهو 60 ألف دولار.

وكانت جينير شاركت عبر خاصية الستوري منشوراً تطالب فيه بالدعاء لخبير المكياج الخاص بها الذي تعرض لحادث في نهاية الأسبوع الماضي وعلى أثره أُصيب في 8 مناطق مختلفة في المخ ونزيف داخلي، وأثار منشورها غضب المتابعين الذين استنكروا على نجمة برنامج تلفزيون الواقع أن ثروتها تبلغ مليار دولار ودائماً تتباهى بقصورها الفخمة وسيارتها البنتلي تطالب الجميع بالتبرع في الوقت الذي تبرعت هي فيه فقط بمبلغ زهيد من أجل خبير المكياج الخاص بها.

وبلغ غضب المتابعين ذروته عبر منصة تويتر، حيث كتب أحدهم متهكماً “خبير مكياج كايلي جينير يتعرض لحادث ويحتاج جراحة طارئة في المخ بقيمة 60 ألف دولار وهي تطلب من المعجبين التبرع”، وأرفق تعليقه بالعديد من علامات الاستفهام، وتابع بعد ذلك قائلاً “تتبرع بـ 5000 دولار وهي مليارديرة؟”.

وكتب آخر “المليارديرة كايلي جينير تُدشن حملة على Go Fund Me من أجل خبير مكياجها، ماذا عنك أنتِ قومي أنتِ بدعمه مالياً “.