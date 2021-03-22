دنيا بطمة تطلق “يا حنانة” وتتعرض لانتقادات لاذعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت النجمة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان “يا حنانة” مساء أمس 21 مارس بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم.

الأغنية قدمتها بطمة هدية لجميع الأمهات وهي من كلمات محمد أمير وألحان مهدي غولام وتوزيع بدر مخلوقي.

وتقول كلمات الأغنية:

“الجنَة تحت أقدامك يا مَّا

ربي منك ميحرمنيش

وصاني ربي عليك يا يمَّا

تجي فيا وفيك متجيش”.

وبعد إطلاق الأغنية بساعات تصدرت قائمة الأغاني في موقع الفيديو يوتيوب، وقد عبر الجمهور في تعليقاتهم عن إعجابهم بالأغنية واعتبروا أنها تفيض بالمشاعر والأحاسيس التي جعلتهم يبكون، بينما انتقد البعض الآخر إطلاقها أغنية عن الأم خاصة أن ابنة زوجها الفنانة حلا الترك قد نجحت في الحصول على حكم بالحبس سنة مع النفاذ، ضد والدتها منى السابر، طليقة المنتج محمد الترك.

على جانب آخر، عاشت النجمة المغربية لحظات مليئة بالسعادة بعد إخلاء سبيل شقيقتها ابتسام بطمة من السجن٬ حيث مكثت وراء القضبان عاماً كاملاً بتهمة تورطها في قضية “حمزة مون بيبي” الشهيرة.

ونظمت دنيا في هذه المناسبة حفلاً مميزاً لشقيقتها جمع أصدقاءها وأهلها وظهرت في أحد المقاطع التي تناقلها نشطاء السوشيال ميديا وهي ترقص بفرح إلى جانب شقيقتها.

كانت ابتسام بطمة قد عانقت “الحرية” بعد مضي عام كامل على سجنها إثر تورطها في قضية “حمزة مون بيبي” الشهيرة٬ ورصدت عدسات الباباراتزي لحظة خروجها من السجن متوجهة بسرعة إلى السيارة التي كانت في انتظارها.

يذكر أن دنيا بطمة كانت قد نظمت مؤخراً مؤتمراً صحافياً في الدار البيضاء، أعلنت من خلاله براءتها هي وشقيقتها ابتسام، من التهم الموجهة إليهما في قضية “حمزة مون بيبي” للتشهير بالمشاهير، بحضور زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، وعدد من الصحافيين والقنوات الفضائية والمحامي الخاص بها عبد اللطيف بوعشرين.