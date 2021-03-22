“فارس بلا جواز”.. مصطفى قمر يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استأنف المخرج المصري معتز حسام، تصوير مسلسل “فارس بلا جواز” صباح الأحد، داخل أحد الفنادق بمنطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، مع أبطال المسلسل وهم مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومحمد ثروت وطارق الإبيارى وراند عبد السلام. وتم تصوير عدد من المشاهد التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين داخل الفندق ثم السفر إلى الغردقة لاستكمال باقي مشاهد المسلسل لعدة أسابيع، حيث تدور أغلب أحداث العمل في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

ويجسد مصطفى قمر شخصية أحد ملاك الفنادق السياحية وتدور أحداث المسلسل حول “فارس” أحد المعارضين لفكرة الزواج. وكشف مصطفى قمر في تصريحات صحفية سبب غيابه عن الدراما التلفزيونية لأكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أنه لم يحصل على فكرة مختلفة مثلما وجد في “فارس بلا جواز”، خاصة أنه طيلة هذه الفترة كان يبحث عن عمل كوميدي.

وأضاف: “كانت البداية من خلال شركة الإنتاج والمؤلف فداء الشندويلي حيث تحدثا معي هاتفياً وطلبا مني قراءة السيناريو وأن لديهما فكرة جديدة لمسلسل رمضاني، ورغم أنني كنت مستبعد فكرة تقديم مسلسل تلفزيوني خلال الفترة الحالية، وجدت نفسي في شخصية فارس ووافقت على الفور وتم التصوير بعدها بأيام قليلة”.

ومن جانبه، قال المخرج معتز حسام إنه يقدم تجربة جديدة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “لايت كوميدي” ينتمي لكوميديا الموقف ويقدم من خلاله رسائل اجتماعية، مثل قصص الزواج وعزوف الشباب عنها أحياناً لأسباب بسيطة، وأن هذه المرة الأولى التي يخوض تجربة كوميدية بعد أن قدم العام الماضي فيلمين سينمائيين ينتميان لنوعية أفلام الرعب وهما “ريما وقبل الأربعين”.

وعن السبب قال: “كنت أريد أن أقدم شيئاً مختلفاً خاصة أن أفلام الرعب في مصر تنفيذها صعب جداً وبعد التجربتين التي قدمتهما كنت أرى أنني يجب أن أقدم تجارب وأشكالاً مختلفة في الدراما، وعند إسناد شركة الإنتاج مهمة تنفيذ مسلسل فارس بلا جواز وجدت أن هذا ما كنت أبحث عنه”.

وكشف طارق عبد العزيز أنه يجسد شخصية محامٍ داخل أحداث المسلسل وأنه التعاون الثاني مع مصطفى قمر بعد سنوات طويلة من تجربة “أصحاب ولا بيزنس”.