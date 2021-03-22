دراما رمضان 2021.. 4 مسلسلات سعودية تخوض السباق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الدراما السعودية في موسم رمضان 2021، حالة من التنوع والتجديد، إذ حرص صناع الدراما السعودية على تقديم أفكار مختلفة.

وينتظر الجمهور العربي هذا العام متابعة 4 أعمال سعودية مهمة في رمضان المقبل، تستعرضها ”الخليج 365” فيما يلي..

اختطاف





المسلسل من تأليف إيمان السليمي، وإخراج البريطاني مارك سليبيرز، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته عبدالإله السناني، وليلى السلمان وإلهام علي، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc.

الكهف

يحمل هذا العمل الطابع البدوي، وتدور أحداثه حول صراعات القبائل في فترة زمنية قديمة، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج سيف يوسف، ويضم نخبة من ألمع نجوم التمثيل على رأسهم أميرة سمير، ونجلاء عبدالله، وتركي اليوسف.

ممنوع التجول





بشغف شديد ينتظر الجمهور السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام مسلسل (ممنوع التجول) إذ يشهد هذا العمل عودة التعاون الفني بين ناصر القصبي وفايز المالكي، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي جديد، حول يوميات من المجتمع السعودي في ظل انتشار فيروس كورونا، والعمل من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.

"وش تبي بس"

يعرض على منصة شاهد الرقمية، وهو من بطولة فيصل العيسي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.



